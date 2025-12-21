أحمد العوضي: أنا دلوقتي مش سنجل واخترت السكوت بعد الانفصال عن ياسمين

18 حجم الخط

أحمد العوضي، حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مساء الأحد، عبر قناة «dmc»، كشف خلالها عن محطات مهمة في مشواره الفني، وتحدث لأول مرة بتفاصيل واضحة عن موقفه من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي: «اخترت السكوت بعد الانفصال.. والموضوع انتهى بالطيب منذ عامين»

وعلّق أحمد العوضي على الجدل المثار بين الحين والآخر حول انفصاله، مؤكدًا أنه حسم هذا الملف منذ وقت طويل، قائلًا: «أنا كويس نفسيًا طول ما المكنة شغالة كويس في الشغل، وبعد الانفصال عن ياسمين عبد العزيز اخترت السكوت.. ليه النوش ده بقى؟ الموضوع انتهى من عامين، وانتهى بالطيب وانا دلوقتي مش سنجل».

وأوضح العوضي، أن الصمت كان قراره الشخصي بعد الإنفصال عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، إيمانًا منه بأن بعض الأمور لا تحتاج إلى تبرير أو ردود.

أحمد العوضي: «بحترم أي ست دخلت حياتي..ومش بغير كلامي حسب المزاج»

وأكد العوضي خلال حديثه احترامه الكامل لكل امرأة كانت جزءًا من حياته، قائلًا: «أنا راجل بكن كل التقدير والاحترام لأي ست دخلت حياتي».

وشدد على ثباته في المواقف، موضحًا: «مش بغير كلامي حسب المود، ومش بحب اللف والدوران، وماينفعش أغير كلامي لأنه نابع من تربية والدي الرجل الطيب، وأنا مش متهم علشان أرد».

أحمد العوضي من البدايات الصعبة إلى النجاح الجماهيري

واستعرض النجم أحمد العوضي بداياته الفنية، والتحديات التي واجهته في أول طريقه، وصولًا إلى أبرز محطاته في الدراما والسينما، مؤكدًا أن العمل المستمر كان دائمًا مصدر توازنه النفسي والدافع الأكبر له.

وتحدث عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن الاجتهاد، والالتزام، واحترام الجمهور، هي مفاتيح الاستمرار الحقيقي في الساحة الفنية.

