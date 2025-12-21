الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد  الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

