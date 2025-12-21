خلافات مالية تشعل مشاجرة فى منشأة القناطر

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتهشم إحدى السيارات بمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحريات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي في البداية، وأن المشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بين طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثانٍ مكون من مالك السيارة الظاهرة في الفيديو، وجميعهم مقيمون بالمركز نفسه، بسبب خلافات مالية.

وأدى الخلاف إلى قيام الطرف الأول بإتلاف السيارة باستخدام عصا خشبية. وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة والمضبوطات.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

