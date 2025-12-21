الأحد 21 ديسمبر 2025
منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه اعتداء منادى سيارات على قائد سيارة، بسبب رفض الأخير دفع  20  جنيها،  مقابل انتظار سيارته بمنطقة الجيزة. 

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا لدى قسم الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الحادث، ويُقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله طبقًا للضوابط.

 

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق،كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته  بالجيزة.  

كانت قد رصدت  أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته بالجيزة.

بالفحص تبين تلقي  قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغا من مدير المطعم – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر بالأنف"؛ بتضرره من (شخص ونجله – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب لاعتراضهما على قيامه بتعليق اللافتة الخاصة بالمطعم على واجهة العقار سكن المشكو فى حقهما وإحداث إصابته.

تمكن رجال الشرطة من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأقر بقيام نجله بالتعدي بالضرب على المُبلغ وإحداث إصابته (جاري ضبطه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

