منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه اعتداء منادى سيارات على قائد سيارة، بسبب رفض الأخير دفع 20 جنيها، مقابل انتظار سيارته بمنطقة الجيزة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا لدى قسم الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الحادث، ويُقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله طبقًا للضوابط.

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق،كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته بالجيزة.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان بسبب تعليق لافتة بالهرم

كانت قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته بالجيزة.

لافتة مطعم تشعل مشاجرة بين شخصين ومالك المحل فى الهرم

بالفحص تبين تلقي قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغا من مدير المطعم – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر بالأنف"؛ بتضرره من (شخص ونجله – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب لاعتراضهما على قيامه بتعليق اللافتة الخاصة بالمطعم على واجهة العقار سكن المشكو فى حقهما وإحداث إصابته.

مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان بسبب تعليق لافتة بالهرم

تمكن رجال الشرطة من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأقر بقيام نجله بالتعدي بالضرب على المُبلغ وإحداث إصابته (جاري ضبطه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

