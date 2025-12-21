الأحد 21 ديسمبر 2025
القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

قوات الشرطة
قوات الشرطة
نجحت أجهزة الأمن، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات، يتزعمها “ عبد الله أبو دراع” بمحافظة أسوان، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر إجرامية.

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات

 

وكشفت التحقيقات، بتوجيه  مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن المركزى، ضربات مركزة لعدد من أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن من خلال حملة مكبرة استهدفت أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة كوبرى مقار بإدفو.

الحصيلة 5 جثث من العناصر الإجرامية 

 

وخلال عملية المداهمة، لقى عنصر إجرامى، شهير بـ"عبد الله أبو دراع" 24 سنة مصرعه أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

كما تم مقتل 4 عناصر أخرى من أعوانه مسجلين خطر، فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وخاصة الشابو والحشيش وعدد من الأسلحة المتنوعة، وقنبلة يدوية، فضلًا عن مبالغ مالية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شاب بعد سب عائلات بالجيزة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن محاولة سرقة مواطن بأحد شوارع القاهرة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

