القضاء يصدر أحكاما ويؤجل محاكمات في قضايا إرهاب بالإسكندرية والبساتين والتجمع

شهدت محاكم الإرهاب، اليوم الأحد، سلسلة من الأحكام والتأجيلات في قضايا كبيرة تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويل الإرهاب، شملت الإسكندرية، البساتين، والتجمع.

أحكام بالسجن المؤبد في "أحداث البساتين"

قضت الدائرة الأولى إرهاب بسجن 9 متهمين مؤبدًا في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، المعروفة بـ"أحداث البساتين"، مع إدراجهم على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. وقد تبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة تتبنى أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما انضم باقي المتهمين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت لهم تهم تمويل الإرهاب، بينما التحق الثامن والتاسع بجماعة مسلحة خارج البلاد تعتمد على الإرهاب وتدريب عناصرها على الأساليب القتالية.

تأجيل محاكمات "الهيكل الإداري للإخوان" و"اللجان الإدارية"

في السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 71 متهمًا في القضية رقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 16 فبراير للمرافعة. وتضمنت القضية اتهامات المتهمين بقيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، إضافة إلى تهم تمويل الإرهاب لبعضهم.

كما قررت الدائرة تأجيل محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإدارية"، لنفس الجلسة، حيث وجهت لأحد المتهمين تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب الانضمام للجماعة الإرهابية ذات الأهداف نفسها.

