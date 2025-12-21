الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن محاولة سرقة مواطن بأحد شوارع القاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية وآخر بمحاولة سرقة هاتفه المحمول وسيارته وإلقاء الحجارة عليه أثناء سيره بأحد شوارع القاهرة.

خلافات مع طليقته كلمة السر

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد صاحب الادعاء، حداد مقيم بمحافظة القليوبية.

وبسؤاله أكد وجود خلافات أسرية بينه وطليقته، على إثرها قامت بتحرير عدة محاضر ضده.

فيديو متداول عن محاولة سرقة وإلقاء حجارة بالقاهرة

وأضاف أنه أثناء قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تقابل مع نجل شقيقة طليقته وآخر، وحدثت بينهم مشادة كلامية دون وقوع تعدٍ أو محاولة سرقة، وأنه قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره بهدف الضغط على طليقته للتنازل عن القضايا المحررة ضده.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، طالبان مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما أيدا ما أسفرت عنه التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

