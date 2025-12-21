الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي تعزيز التعاون وتيسيرات الحجاج

وزير الداخلية يؤكد
وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين
18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة  وزير الحج والعمرة السعودى، أثناء زيارته الرسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج.

وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين 
وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين 

 وأعرب وزير الحج والعمرة السعودي، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويًا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلًا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.

وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين 

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المُرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

وشدد اللواء محمود توفيق، على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما يُيسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحج والعمرة السعودي الحجاج المصريين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق المملكة العربية السعودية بعثة الحج المصرية بعثة الحج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله

مواد متعلقة

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شاب بعد سب عائلات بالجيزة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن محاولة سرقة مواطن بأحد شوارع القاهرة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن هدم محل باستخدام لودر بالشرقية

تسلق المواسير لسرقة شقة في الشروق، والأمن يكشف التفاصيل

الأمن يكشف حقيقة فيديو عن مزاعم تعدي رجل شرطة على أرض زراعية بالبحيرة

سرقة محمول سيدة أجنبية بأسوان، والأمن يكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مربوط بسلاسل حديدية وأطلق عليه 6 رصاصات، واقعة تدنيس جديدة للمصحف الشريف فى السويد

شاهد أجواء ملعب مولاي عبد الله قبل افتتاح كأس أمم أفريقيا

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

ظلمناك فأنصفك الله، شوقي غريب يروي كواليس أمم أفريقيا 86 ووشاية أطاحت به قبل البطولة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد

ما شروط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وفقا للقانون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads