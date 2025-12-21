وزير الداخلية يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي تعزيز التعاون وتيسيرات الحجاج

18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودى، أثناء زيارته الرسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج.

وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين

وأعرب وزير الحج والعمرة السعودي، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويًا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلًا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.

وزير الداخلية يؤكد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المُرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وشدد اللواء محمود توفيق، على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما يُيسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.