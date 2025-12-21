الأحد 21 ديسمبر 2025
لافتة مطعم تشعل مشاجرة بين شخصين ومالك المحل في الهرم

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته  بالجيزة.  

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان بسبب تعليق لافته بالهرم 
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان بسبب تعليق لافتة بالهرم 

كانت رصدت  أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته بالجيزة.

لافتة مطعم تشعل مشاجرة بين شخصين ومالك المحل فى الهرم 

بالفحص تبين تلقي  قسم شرطة الأهرام بالجيزة بلاغا من مدير المطعم – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر بالأنف"؛ بتضرره من (شخص ونجله – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب لاعتراضهما على قيامه بتعليق اللافتة الخاصة بالمطعم على واجهة العقار سكن المشكو فى حقهما وإحداث إصابته المنوه عنها.

مشاجرة بين صاحب مطعم والسكان بسبب تعليق لافتة بالهرم 

تمكن رجال الشرطة من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأقر بقيام نجله بالتعدي بالضرب على المُبلغ وإحداث إصابته (جاري ضبطه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

