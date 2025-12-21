التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

18 حجم الخط

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط سيارة نقل ثقيل "تريلا" من أعلى الوصلة عند المطلع للقادم من ترسا اتجاه المريوطية، بدائرة القسم.

وكشف التحقيقات الأولية، أن السيارة سقطت من أعلى الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بثلاث سيارات تصادف وجودها بمحل الواقعة، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بالشارع وامتداد الحريق إلى محل عصارة، ومقهى مجاورين، ثم امتدت النيران إلى دورين بإحدى العمارات السكنية القريبة.

وأفادت التحقيقات بأن سائق السيارة النقل أثناء سيره أعلى الوصلة، اختلت عجلة القيادة بيده، ففقد السيطرة عليه وسقطت من أعلى الطريق، مما أدى إلى اصطدامها بالسور المعدني علي جانب الطريق وسقوطها بطريق المريوطية، من ارتفاع حوالي 10 أمتار بمقدمتها أرضا، وكذلك اصطدام صندوقها بشرفة الطابق الأول بعقار كائن بذات الطريق مكون من " أرضي و11 طابقا" وحدوث اشتعال بكابينة السيارة ووفاة قائدها.

كما أسفر الحادث عن تلفيات بالسور المعدني للطريق المشار إليه بطول 4 متر وسقوط عمود إنارة بذات الطريق وتلفيات بسور شرفة العقار المشار إليه، واحتراق كابينة السيارة دون حدوث إعاقه مرورية بمحل البلاغ، وتم إزالة آثار الحادث ورفع السيارة.

وأوضحت المعاينة، أنه بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك شخص يدعى ماريو فوزي 33 سنة مقيم دائرة قسم الساحل - القاهرة ولديه رخصة منتهية التراخيص تابعة لوحدة مرور القطامية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم.

وأمرت النيابة العامة انتداب مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة فيه، وبيان أسبابه الفنية، وما إذا كان نتيجة عيب فني أو خطأ بشري، وفحص سيارة النقل الثقيل التريلات محل الواقعة.

وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالمنطقة بالسيارات والمحال والعقار محل الواقعة.

واستدعت جهات التحقيق مالك العقار والمحال المتضررة لسماع أقوالهم، كما أمرت بتصريح بالدفن السائق بعد إعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

معاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري في منطقة الطالبية، والذي تسبب في اندلاع حريق، وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها من الطريق.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السيارة اصطدمت بسيارتين، وسرعان ما اشتعلت النيران فيها بسبب السرعة وشدة الاصطدام، ثم انحرفت بشكل حاد وحطمت السور الخاص بالطريق الدائرى، وسقطت مشتعلة على مقهى، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.. ووفقا للمعلومات الأولية فقد أسفر الحادث المروع عن مصرع سائق التريلا وشخص آخر كان بجانبه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمنطقة ترسا في الطالبية، انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق نشب نتيجة سقوط سيارة نقل من أعلى دائرى المريوطية نتيجة حادث تصادم، وكانت مشتعلة تماما، ما أدى إلى نمشوب حريق فى المقهى.

ونجح رجال الحماية المدنية فى التعامل مع النيران وإخمادها، كما تمت الاستعانة بونش ضخم لرفع السيارة النقل المحترقة، وإزالة آثار الحادث.. أسفر الحادث عن وفاة السائق داخل السيارة، هو وشخص آخر كان بجواره.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فكلفت وحدة المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، وانتدبت لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث وفحص السيارة، لبيان سبب وقوعه.

