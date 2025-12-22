الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

شهد طريق المنصورة جمصة الساحلي في محافظة الدقهلية، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرين نقل بين قريتي وزير وجميانة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل علي طريق المنصورة جمصة.

 

على الفور، انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر 

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 شباب في العقد الثاني من العمر، في تصادم موتوسيكلين على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في  محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية.

 

سيارتان إسعاف بموقع الحادث 


على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شربين بـأمن الدقهلية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم نتيجة تصادم موتوسيكل بآخر 

 

وكشف مصدر طبي بمستشفى شربين المركزي عن استقبال 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق في شربين.

 

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وتبين أن المصابين هم السيد س ال ع س 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وانخفاض بدرجة الوعي.
 

وأصيب أحمد ع ا ب ال 17 سنة  باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى وجرح قطعي بالركبة اليسرى.


وأصيب أحمد ع محمد م ع  13 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذ والساق اليسرى والفقرات القطنية واليد اليسرى.


محضر للعرض على النيابة العامة 

جرى نقل المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتباه نزيف أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية في الدقهلية الطريق الدولى الساحلي تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص حادث تصادم موتوسيكل محافظة الدقهل طريق المنصورة جمصة مستشفي شربين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

النيابة العامة بالإسكندرية تصطحب المتهم بقتل صديقه للتعرف على الأجزاء المدفونة من جثمانه

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و154 سلاح ناري في حملة أمنية بالمحافظات

على رأسها البنوك، 10 قطاعات تتصدر القطاعات الأكثر تداولا خلال جلسة بداية الأسبوع

الأكثر قراءة

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads