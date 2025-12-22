إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة

18 حجم الخط

شهد طريق المنصورة جمصة الساحلي في محافظة الدقهلية، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرين نقل بين قريتي وزير وجميانة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل علي طريق المنصورة جمصة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 شباب في العقد الثاني من العمر، في تصادم موتوسيكلين على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية.

سيارتان إسعاف بموقع الحادث



على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شربين بـأمن الدقهلية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم نتيجة تصادم موتوسيكل بآخر

وكشف مصدر طبي بمستشفى شربين المركزي عن استقبال 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق في شربين.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وتبين أن المصابين هم السيد س ال ع س 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وانخفاض بدرجة الوعي.



وأصيب أحمد ع ا ب ال 17 سنة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



وأصيب أحمد ع محمد م ع 13 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذ والساق اليسرى والفقرات القطنية واليد اليسرى.



محضر للعرض على النيابة العامة

جرى نقل المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

