العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

عثر منذ قليل، على فتاة مجهولة الهوية مقيدة وملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

إخماد حريق اندلع في مسرح مدرسة طنطا الزراعية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بالعثورعلي جثة فتاة بأحد الطرق بمدينة طنطا.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية  إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتم إخطار الجهات المختصة، وبدأت فرق البحث والتحقيقات المكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة، وكشف ظروف العثور عليها والاشتباه في وجود شبهة جنائية من عدمه.
 

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود تمهيدا لكشف تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

