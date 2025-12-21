الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على متهم أشعل النار بسيارة في حدائق القبة بسبب هاتف محمول

حدائق القبة، حريق
حدائق القبة، حريق سيارة
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في سيارة ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والفرار من مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

 تبين من التحريات أنه بتاريخ 16 الجاري،تلقى لقسم الشرطة بلاغا بنشوب حريق بسيارة كانت متوقفة أمام العقار محل سكن مالكها، مما أسفر عن بعض التلفيات بالسيارة. 

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

منادى سيارات يعتدي على قائد سيارة بالجيزة

وأفاد صاحب السيارة أن السيارة تستخدمها زوجته، ولم يتهِم أحدًا بإحداث الحريق في البداية.

 

كشف الجاني

 وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية

وأقر المتهم بإضرام النيران بالسيارة نتيجة خلافات مع أحد أقارب زوجة المبلغ حول استيلائه على هاتفه المحمول، بعد أن حاول استعادته عبر زوجة المبلغ دون جدوى.

كما تم ضبط نجل شقيقة زوجة المبلغ، طالب مقيم بدائرة القسم، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وأكد ما جاء بالفحص.

 

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لمباشرة الملاحقة القضائية للمتهمين.

