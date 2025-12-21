الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول عن هدم محل باستخدام لودر بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن هدم محل باستخدام لودر بال
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاء قيام شخص يستقل "لودر" بهدم محل ملك إحدى السيدات بمحافظة الشرقية، تبين أن الواقعة تعود إلى نزاع عائلي بين والدة القائم على النشر وشقيقها وزوجته ونجلهما على حيازة محل بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وحرر بشأنه عدة محاضر لا تزال قيد التحقيق.

 وأوضحت التحريات أن المشكو في حقه الأول، شقيق الشاكية، أحضر "لودر" لهدم جزء من المحل محل النزاع، وتم ضبطه مع بقية المتهمين، بالإضافة إلى ضبط اللودر وقائده، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

