انقلاب سيارة نقل واندلاع النيران بها بدائري المريوطية

شهد الدائري المريوطية بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا بانقلاب سيارة نقل، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها.



وفي التفاصيل، تلقى رجال الأمن بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري ترسا، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات إطفاء لمكان الحادث.



تمكنت الفرق من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما تم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



