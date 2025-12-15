الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق، فيتو
18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.

كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت  بإحالة  البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال


وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية معاقبة  البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة البلوجر محمد اوتاكا البلوجر هدير عبد الرازق محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

مواد متعلقة

اليوم، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

اليوم، نظر طعن هدير عبد الرازق على نص "الاعتداء على القيم الأسرية"

15 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال ونشر فيديوهات خادشة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads