أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

18 حجم الخط

دوري الجمهورية للناشئين، قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إحالة أحداث مباراة البنك الأهلي والأهلي مواليد 2009 والتى أقيمت بالأمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية إلى التحقيق العاجل.

وفقا لبيان نادي البنك الأهلي جاء ذلك للوقوف على ملابسات ما جرى خلال اللقاء وذلك في إطار الحرص على ترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية وبما يحفظ العلاقات القوية بين الناديين.

وكشف مصادر لفيتو أن تفاصيل الواقعة التي حدثت بعد مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي هي قيام مدرب البنك الأهلي بالتعدي بالضرب باليد علي لاعب الأهلي في موقف غريب.

الأهلي يهزم البنك الأهلي

وكان فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 فاز خارج ملعبه على البنك الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية بالجولة 17 السبت.

جاءت ثنائية فوز الأهلي عن طريق محمد أيمن وأحمد عبد الهادي. بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 39 نقطة من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراة واحدة ليظل منفردًا بصدارة الترتيب، حيث فاز على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، وعلى بيراميدز 3 - 0، وتعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 2، وعلى حرس الحدود 3 - 0، وخسر أمام الزمالك 1 - 3، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1 - 1، وفاز على الاتحاد 3 - 0، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 4 - 0، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع طلائع الجيش 2 - 2، وفاز على وادي دجلة 3 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، مسجلًا 34 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.