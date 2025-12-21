الأحد 21 ديسمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو تقييد شاب بعد سب عائلات بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا قيام أحد الأشخاص بتوجيه السباب لعدد من الأشخاص، وظهوره في مقطع آخر مقيدًا ومكممًا، وبجواره شخص ادعى اختطافه بسبب إساءته له ولعائلته بمحافظة الجيزة.

ضبط المتهمين في واقعة تقييد شاب وبث فيديو على السوشيال

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال المباحث من  تحديد الشخص الظاهر في مقطعي الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومحـبوس على ذمة قضية «سلاح ومخدرات» بتاريخ 13 الجاري. 

وبمناقشته، أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو الأول وتوجيه السباب لبعض العائلات بالقرية محل إقامته، بسبب نبذه من الأهالي لسوء سمعته.

كشف ملابسات فيديوهين متداولين عن واقعة تعدٍ وادعاء خطف بالجيزة

وأضافت التحريات أنه على إثر ذلك، توجه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو الثاني، وهو مقاول ينتمي لإحدى العائلات بذات القرية، إلى مكان تواجد المذكور، وقام بالتعدي عليه بالضرب وتكميمه ووضعه داخل سيارة، بالاشتراك مع والد المقاول، مزارع ومقيم بذات القرية، وقاما ببث مقطع الفيديو الثاني ثم تركه دون تحرير أي محاضر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تأديب نجلهما وتهدئة الخلافات بين العائلات داخل القرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

