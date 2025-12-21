حبس عصابة انتحلت صفة الشرطة للنصب والاحتيال بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت النيابة المختصة ، بحبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم لاستيلائهم على عدد من التكاتك بأسلوب احتيالي بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بوصول معلومات إلى مديرية أمن الجيزة عن قيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة لاستيلاء على مركبات قائدى التكاتك بزعم فرض غرامات مالية عليهم والسير فى الشوارع الغير مخصصة وطلب دفع مبالغ مالية مقابل ذلك أو سحب مركباتهم بمنطقة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين والأحراز.

التحقيقات

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهمين استخدموا أسلوب التهديد والخداع للاستيلاء على التكاتك، ما يشكل جريمة انتحال صفة والسرقة بالإكراه.

ويقوم رجال الشرطة بمناقشة المتهمين وتحديد أدوار كل متهم، مع التحفظ على المضبوطات لتكون جزءًا من التحقيقات.

وتضمنت قرارات النيابة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات 4 أيام، وتكليف المباحث بمزيد من التحريات لكشف أي وقائع سابقة للتشكيل العصابي.

