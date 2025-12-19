أخبار الفن اليوم: جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن محمد صبحي.. أحمد العوضي يعلن موعد زفافه قريبا.. غادة عبد الرازاق تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل عاليا

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن برزها كـ الآتي:

اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن مسلسلها الجديد “عاليا” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026، وذلك حسبما أعلن برنامج et بالعربي المذاع عبر شبكة قنوات Mbc.

أكد الفنان أحمد العوضي صحة الأنباء التي انتشرت مؤخرا، وزعمت دخوله في قصة حب جديدة، حيث أعلن خلال تواجده في إحدى الفعاليات الفنية عن تحديد موعد زفافه قريبا.

وقال العوضي: "أنا هعمل شرع ربنا، واللي يضايق يضايق، دا شرع ربنا، هو أنا هفضل سينجل عشانك".

تكلمت الكاتبة والمخرجة سارة عبد العزيز بشأن مكالمة هاتفية تلقتها من وزير الثقافة، وذلك عقب رسالتها التي أرسلتها له في وقت متأخر من الليل، مستنجدة به للتدخل من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لخالتها الأديبة والسيناريست هناء عطية.

وأوضحت عبد العزيز في تصريحات خاص لـ “فيتو” أن رسالتها جاءت بعد تداول أخبار صحفية وصفتها بالمغلوطة، وصور غير دقيقة من خلال الإيحاء بوجود تقصير في علاج هناء عطية.

كشف "محمد" نجل الفنانة جليلة محمود عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة والدته الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال نجلها في تصريح خاص لـ"فيتو": "الحالة مستقرة، وتم نقلها إلى غرفة العناية، ثم قرر الطبيب المعالج ضرورة خروجها لاستكمال العلاج في المنزل، مع توفير الأكسجين واللوازم الطبية، نظرًا لوجود حالات معدية بسبب الفيروس، وحرصًا على سلامتها".

تعرضت الإعلامية ياسمين عز لهجوم لاذع من الجمهور إثر تصريحاتها المثيرة للجدل حول الفنان محمد صبحي، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر.

وقالت ياسمين عز في الحلقة: "لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وكريم زي السعودية، التزم حدودك والأدب العام والقيم والأخلاق، التزم حدودك وإنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، التزم حدودك ونفسك لأنه عيب وسقطة قوية في تاريخك كله".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة ولا جنازة" البرومو الرسمي للفيلم والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ويأتي طرح البرومو الرسمي للفيلم بعد أيام بعد طرح البرومو التشويقي.

والفيلم يعد التّجربة الرّوائيّة الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، والفيلم من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، ويجمع بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.

فتح المنتج وصانع النجوم نصر محروس صندوق ذكرياته، كاشفًا عن كواليس لم تنشر من قبل حول أشهر الأغاني التي كانت سببًا في نجومية تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، كما أعلن عن استعداده لضخ دماء جديدة في الساحة الغنائية قريبًا.

كشف محروس في تصريحات تليفزيونية عن مفاجأة تتعلق بأغنية "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني، مؤكدًا أن فكرتها جاءت بسبب "غيرة فنية" إيجابية، قائلًا: "الفنان إيهاب توفيق كان عامل أغنية ناجحة جدًا وقتها، فغيرت منها وكنت عايز أعمل أغنية قوية زيها وتكون مختلفة ومميزة لتامر، وبالفعل كانت النتيجة نجاحًا ساحقًا لا يزال مستمرًا حتى اليوم".

مع اقتراب احتفالات ليلة رأس السنة، أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن حزمة من الضوابط والشروط الصارمة لتنظيم الحفلات الغنائية في الفنادق والمنشآت السياحية.

