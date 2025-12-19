اصطحاب فرقة ومنع الفلاشة، “الموسيقيين” تعلن ضوابط حفلات رأس السنة

18 حجم الخط

مع اقتراب احتفالات ليلة رأس السنة، أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن حزمة من الضوابط والشروط الصارمة لتنظيم الحفلات الغنائية في الفنادق والمنشآت السياحية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي النقابة لضبط الإيقاع الفني، وضمان تحصيل حقوق النقابة المالية، والحفاظ على الذوق العام خلال الليلة الأكثر صخبًا في العام.

لا تهاون مع "الفلاشة"

وأصدرت النقابة تعليمات مشددة لجميع المطربين والفرق الموسيقية بضرورة الاعتماد الكلي على "الغناء الحي"، محذرة من استخدام تقنية "البلاي باك" أو الغناء على "فلاشة".

وأكدت النقابة أن أي مطرب سيثبت اعتماده على تسجيلات صوتية مسبقة سيعرض نفسه للإيقاف الفوري وتحرير محضر مخالفة.

الالتزام بالرسم النسبي وتصاريح الأجانب

وشددت النقابة على منظمي الحفلات بضرورة سداد "الرسم النسبي" المقرر قانونًا قبل موعد الحفل بـ 48 ساعة على الأقل.

وبالنسبة للنجوم العرب والأجانب المشاركين في إحياء السهرات، أوضحت النقابة أن تصاريح عملهم مشروطة بالحصول على الموافقة الأمنية المسبقة وسداد الرسوم المقررة بالعملة الصعبة أو ما يعادلها، وفقًا للائحة الجديدة.

"لجان تفتيش" تجوب الفنادق

وفي خطوة تصعيدية لضمان الالتزام، قرر مجلس الإدارة الدفع بـ لجان تفتيشية ومندوبين من النقابة، ينتشرون في كافة أماكن إقامة الحفلات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وشرم الشيخ)، لمتابعة الآتي:

مراجعة تصاريح العمل لجميع العازفين والمطربين، والتأكد من الالتزام بالملابس اللائقة والكلمات المعتمدة، رصد أي مطربين يزاولون المهنة بدون عضوية أو تصاريح مؤقتة.

تحذير لمطربي المهرجانات

من ناحية أخرى، جاء تحذير خاص لمطربي المهرجانات، حيث اشترطت النقابة عليهم الالتزام بـ عدد العازفين المقرر (لا يقل عن 8 أعضاء في الفرقة الموسيقية)، مع التنبيه بأن أي خروج عن النص أو استخدام ألفاظ خادشة سيؤدي إلى شطب العضوية أو إلغاء التصريح السنوي بشكل نهائي.

