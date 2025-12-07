انتقادات لاحتفالات اتحاد كتاب مصر باليوبيل الذهبي: هل يشعر عبد الهادي براحة الضمير؟

18 حجم الخط

انتقد الكاتب والشاعر أشرف البولاقي احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد كتاب مصر وبالتحديد في فرع الاقصر، والتي أقيمت في يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر الجاري في فروع الاتحاد بمختلف المحافظات للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسه.

وعبر الشاعر عن استيائه لما شاهده خلال الاحتفال من بهتان وغياب الصحافة والاعلام بالاضافة للتكريمات “الحقيقية” للكتاب المستحقين، فتذكر البولاقي من خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل عشرين عاما أثناء مظاهر احتفال النقابة، فكتب: “أتذكر وأنا أطالِع احتفال مصر كلها بحدثٍ كهذا، لقاءات في التليفزيون، وبرامج في الإذاعة، واجتماعات رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس الاتحاد لبحث أوجه الدعم والمساندة لكتّاب مصر، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي على رأسها بالتأكيد نسف منظومة العلاج القديمة، وافتتاح مقر جديد للاتحاد، ورفع قيمة معاشات الكتّاب، ومنحهم عددًا من الامتيازات المتعلقة بالكتابة والنشر والحريات".

وأضاف: “أرى بعينَي -وأنا أعود للوراء- تكريمًا حقيقيًا لعدد من الكتّاب، تكريمًا فيه من القيمة المادية ما فيه من القيمة المعنوية، وهو التكريم الذي تم في افتتاح المؤتمر الثقافي الكبير الذي حضره رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء.. وذلك وسط ضيوف مصر من مختلف دول العالم".

وأكد الكاتب أن هذا ليس الحال الآن، فأوضح: “لكنني فجأة أفيق من خيالاتي هذه، وأبتسم في مرارةٍ وأنا أتذكر أنني شاركتُ منذ ساعات في احتفالية اليوبيل الذهبي لاتحاد كتّاب مصر –فرع الأقصر- والتي استمرت يومين، حضرت فعالية الأربعاء، ثم عدت إلى قنا بعد منتصف الليل، ثم سافرت مرةً ثانية الخميس وعدت أيضًا بعد منتصف الليل”.

احتفالية اليوبيل الذهبي تثير الجدل والتساؤلات

وأكد أشرف البولاقي أن الانتقال والذهاب والإياب ليس ما أحزنه، موضحًا: “إنما الحزن والأسى فيما كان يعتمل داخلي وأنا أرصد الاحتفاليةَ وظروفها، بدءًا مِن السؤال: هل هذا أقصى ما يمتلكه اتحاد كتّاب مصر وهو يحتفل بيوبيله الذهبي؟! هل يستشعر الدكتور علاء عبد الهادي -النقيب ومجلسه الموقر- راحةَ ضميرٍ ووجدان، وهو يشاهد -أو يقرأ- صور وتقارير فروع الاتحاد باحتفالياتها باليوبيل الذهبي؟! هل يستشعر فخرًا وزهوًا بما تم؟! هل هذا حجم وثِقل اتحاد كتّاب مصر؟!”

وطرح الشاعر عدة تساؤلات، فكتب: “ألمْ يكن مؤتمرٌ ثقافي كبير لائقًا أكثر بقيمة اتحاد كاتحاد كتّاب مصر بعيدًا عن خيالات تمثيل الدولة ومشاركتها؟! ألمْ تكن دعوةٌ للمصالحة والمصارحة مع الأعضاء المختلفين مع سيادته ومعاليه، وسياساتِه وبرامجه، أكثرَ تعبيرًا عن آمالنا وطموحاتنا من أجل لمّ شمل الأعضاء، والإنصات لهمومهم ومشكلاتهم؟! ما الذي تم في هذه الاحتفاليات التي شهدتها فروع الاتحاد في عدد من محافظات مصر؟! هل حضرها جميع الأعضاء، أو حتى نِصفهم؟ هل ناقشوا مشكلاتٍ وقضايا؟”، مؤكدًا أن ما حدث فعليًا عكس ذلك، فكتب: “لقد تمت الاحتفالية، والتُقِطت الصور، وتم تكريم مَن تم تكريمهم، وابتسم كثيرون لكثيرين".

