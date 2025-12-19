هو أنا هفضل سينجل، أحمد العوضي يعلن موعد زفافه قريبا

18 حجم الخط

أكد الفنان أحمد العوضي صحة الأنباء التي انتشرت مؤخرا، وزعمت دخوله في قصة حب جديدة، حيث أعلن خلال تواجده في إحدى الفعاليات الفنية عن تحديد موعد زفافه قريبا.

وقال العوضي: "أنا هعمل شرع ربنا، واللي يضايق يضايق، دا شرع ربنا، هو أنا هفضل سينجل عشانك".

أحمد العوضي يعلن ارتباطه

وكان النجم أحمد العوضي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد انتشار أنباء تزعم ارتباطه بالفنانة الشابة يارا سكري، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا لمعرفة الحقيقة، خاصة أن الثنائي لم يعلقا على الأنباء التي انتشرت لا بالنفي أو التأكيد.

يارا السكري من مواليد مدينة بورسعيد عام 1998، وبدأت مشوارها كعارضة أزياء وهي ابنة المخرج عبد العزيز السكري.

يارا السكري ظهرت كممثلة للمرة الأولى مع تامر حسني في فيلم الفلوس، ولكنه كان دورًا صغيرًا، وبعد عرض الفيلم انتشرت أنباء بشكل واسع على أنها دخلت في علاقة عاطفية مع نجم الجيل، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة من المطرب مشيرًا إلى أنها مجرد شائعات.

كما فازت “السكري” بلقب ملكة جمال مصر في عام 2023.

ظهرت يارا السكري رمضان الماضي مع أحمد العوضي في فهد البطل، كما أنها تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل علي كلاي مع العوضي في رمضان المقبل.

