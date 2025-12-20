الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي

18 حجم الخط

كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، تفاصيل عودته للعمل داخل القلعة الحمراء.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية: إن محمود الخطيب تواصل معه هاتفيًّا للاطمئنان عليه، وطلب مقابلته في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأضاف: «الكابتن الخطيب سألني تحب تشتغل إيه، وخيرني بين العمل في المجال التدريبي أو الإداري، وأكد لي أن النادي يفتح لي الباب في أي مكان.

وأكد عاشور أنه تحت أمر النادي الأهلي في أي مهمة.. وتم تكليفه برئاسة أكاديمية التجمع الخامس، موجِّهًا الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، على دعمه وثقته.

وحقق النادي الأهلي فوزًا هامًّا أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسبمر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

