القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

تمكنت قوات مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.

واقتيد الطرفان إلى ديوان عام القسم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة عقب الانتهاء من التحقيق والاستماع لأقوالهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قوات أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع المشاجرة داخل الفندق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، حددت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة جلسة يوم 6 يناير المقبل لنظر استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته.

وكانت محكمة المعادي قد قضت سابقًا بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس لمدة شهر في الدعوى التي أقامتها طليقته ابتسام علاء، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، وهو عبارة عن نفقة لطفله وبدل فرش وغطاء عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًّا.

وأشار محامي الطليقة إلى أن اللاعب امتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص بعد محاولاتها القانونية المستمرة، رغم أن اللاعب يعمل حاليًّا مديرًا فنيًّا بنادي جولدي الرياضي، وهو ما أدى إلى إحالة الدعوى للمحكمة للنظر فيها.

