الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أثناء حضورهما مسرحية أم كلثوم، المسلماني يرحب برئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات

الكاتب أحمد المسلماني
الكاتب أحمد المسلماني والشيخ عبد الله آل حامد، فيتو
18 حجم الخط

شهد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حفل مسرحية (أم كلثوم.. دايبين في صوت الست) الذي يعد أضخم عرض مسرحي موسيقي يقدم سيرة كوكب الشرق، ورحب المسلماني بحضور الشيخ عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قبيل العرض استضاف الدكتور مدحت العدل منتج العرض رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام في مصر والإمارات بقاعة كبار الزوار، وذلك بحضور عدد من رؤساء التحرير والشخصيات العامة.

وأشاد المسلماني بالعرض المميز والأداء المدهش لأسرة المسرحية، كما أشاد بالكلمات الرائعة التي امتدح بها الوزير الإماراتي مسرحية أم كلثوم، وأضاف المسلماني: إن مسرحية أم كلثوم تؤكد تجدد ينابيع الموهبة والعطاء، واستدامة الإبداع المصري.

إن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمبادئ، ورمز الوطنية والعروبة، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد، ثم إنها وحدها تقف شامخة علي قمة جبل الإبداع، ولا أحد معها هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب أحمد المسلماني الدكتور مدحت العدل مسرحية أم كلثوم رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام في مصر والإمارات عبد الله آل حامد

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads