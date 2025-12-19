نصر محروس: "جرح تاني" موقف شخصي في حياتي، و"كل سنة وأنت طيب" ولدت بسبب "غيرة فنية"

18 حجم الخط

فتح المنتج وصانع النجوم نصر محروس صندوق ذكرياته، كاشفًا عن كواليس لم تنشر من قبل حول أشهر الأغاني التي كانت سببًا في نجومية تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، كما أعلن عن استعداده لضخ دماء جديدة في الساحة الغنائية قريبًا.

كواليس "كل سنة وأنت طيب" وتامر حسني

كشف محروس في تصريحات تليفزيونية عن مفاجأة تتعلق بأغنية "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني، مؤكدًا أن فكرتها جاءت بسبب "غيرة فنية" إيجابية، قائلًا: "الفنان إيهاب توفيق كان عامل أغنية ناجحة جدًا وقتها، فغيرت منها وكنت عايز أعمل أغنية قوية زيها وتكون مختلفة ومميزة لتامر، وبالفعل كانت النتيجة نجاحًا ساحقًا لا يزال مستمرًا حتى اليوم".

شيرين عبد الوهاب و"جرح تاني"

وتطرق محروس إلى علاقته الفنية بالفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن أغنية "جرح تاني" الشهيرة لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت تعبيرًا عن موقف شخصي حقيقي مر به في حياته الخاصة، كما أشار إلى أن تعاونه الأول معها كمؤلف كان من خلال أغنية "لازم أعيش"، التي حققت نقلة نوعية في مسيرة شيرين الفنية.

عودة "فري مكس" واكتشاف المواهب

وعن خططه المستقبلية، أعلن "صانع النجوم" عن نيته إحياء سلسلة اكتشاف المواهب الشهيرة "فري مكس" ولكن برؤية عصرية، مشيرًا إلى أنه يمتلك حاليًا أصواتًا جديدة سيفاجئ بها الجمهور قريبًا.

وأضاف محروس في تصريحاته: "الأصوات اللي هقدمها هتكون بطريقة مختلفة تواكب العصر الحالي، ومن أبرز هذه المواهب صوت فتاة تدعى (غفران)، وهي تمتلك صوتًا جميلًا ومختلفًا، بالإضافة إلى امتلاكها موهبة التمثيل، وسأقوم بتقديمها للجمهور بشكل متكامل".

