طرح البرومو التشويقي لفيلم "جنازة ولا جواز" لـ نيللي كريم (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة ولا جنازة”، البرومو التشويقي للعمل، تمهيدا لعرضه بالسينمات، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم 24 سبتمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات والمفاجآت، ويعد التجربة الروائية الأولى للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليفها بالاشتراك مع دينا ماهر.

وتلعب نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في أحد المناطق الراقية، وخلال تواجدها في أحد العزاءات تلتقى بشريف سلامة الذى يحاول التقرب منها، وتنشأ بينهما قصة حب إلى أن تنتهى بالزواج في نهاية العمل، وكان قد طرح البوستر الدعائي لفيلم جوازة ولا جنازة البوستر.

فيلم جوازة ولا جنازة

ويشارك في بطولة الفيلم النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، كما يضم العمل أيضًا: لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.