جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن محمد صبحي (فيديو)

تعرضت الإعلامية ياسمين عز لهجوم لاذع من الجمهور إثر تصريحاتها المثيرة للجدل حول الفنان محمد صبحي، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر.

وقالت ياسمين عز في الحلقة: "لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وكريم زي السعودية، التزم حدودك والأدب العام والقيم والأخلاق، التزم حدودك وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، التزم حدودك ونفسك لأنه عيب وسقطة قوية في تاريخك كله".

وتسبب الفيديو في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الجمهور تصريحات الإعلامية واعتبروها إساءة للفنان محمد صبحي.

ومن أبرز التعليقات التي هاجمت المذيعة ما كتبه أحد المعلقين علي البرنامج : "اسمه الأستاذ الفنان محمد صبحي، من فضلك التزم حدودك".

في سياق متصل، دافع الإعلامي عمرو أديب عن فيلم "الست" بطولة منى زكي، منتقدًا الهجوم غير الموضوعي عليه.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" إن هناك أشخاصًا لا ينتقدون الفيلم بموضوعية وإنما لأغراض أخرى.

كما وجه أديب رسالة إلى الفنان محمد صبحي، مشيرًا إلى أن الهجوم على الفيلم ليس مؤامرة على الفن المصري.

وعلق ساخرًا: "أنت أردت أن تغطي على مشكلة السائق الخاص بك بعد أن أهنته ومسحت به الأرض".

