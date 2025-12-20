السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد "داعش"

الحرب في سوريا،فيتو
الحرب في سوريا،فيتو
18 حجم الخط

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت، بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردًّا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.

وقال هيجسيث: "في وقت سابق من اليوم، بدأت القوات الأمريكية عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا للقضاء على مقاتلي داعش والبنية التحتية ومواقع الأسلحة ردًّا مباشرًا على الهجوم على القوات الأمريكية الذي وقع في 13 ديسمبر في تدمر، سوريا".

 

وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب؛ إنها إعلان انتقام. لن تتردد الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب، ولن تتراجع أبدًَا عن الدفاع عن شعبنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا أمريكا الحرب فى سوريا وزير الحرب الأمريكي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من ترامب على ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا

وزير الحرب الأمريكي يكشف تفاصيل عملية "عين الصقر" في سوريا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads