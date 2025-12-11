الخميس 11 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

غادة عبد الرازق تحاول قتل نبيل عيسى ضمن أحداث عاليا

غادة عبد الرازق،
غادة عبد الرازق، فيتو
تشهد أحداث مسلسل عاليا الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق محاولة قتلها لزوجها الذي يلعب دوره الفنان نبيل عيسى، وذلك بعد وقوع خلاف كبير بينهما.

 

وتبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “عاليا” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2026، خلال الأسبوع المقبل، ويتم التصوير داخل ديكور العمل بمدينة الإنتاج.

 

سباق دراما رمضان المقبل

وكان قد قال السيناريست أيمن سلامة، إنه سوف ينطلق تصوير مسلسل “عاليا” للفنانة غادة عبد الرازق، خلال أيام قليلة، وستشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لفيتو: إن ظهور غادة عبد الرازق بالمسلسل سوف يكون مختلفًا للغاية، وبمنزلة مفاجأة للجمهور الذي يتابع أعمالها الدرامية منذ سنوات.

وأوضح سلامة أن المسلسل به العديد من الأحداث التي تجمع بين الدراما الاجتماعية ومناقشة القضايا الهامة، كما أنه هو العمل الذي يشهد عودة التعاون بينهما، بعدما حققا نجاحات مختلفة من قبل، في مسلسل “حكاية حياة” و“مع سبق الإصرار”.

مسلسل غادة عبد الرازق 

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي شارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

