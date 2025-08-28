الجمعة 29 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

انطلاق الموسم الجديد من "كلام الناس" على MBC مصر 4 سبتمبر

ينطلق الموسم الجديد من برنامج “كلام الناس” على شاشة قناة MBC مصر يوم 4 سبتمبر المقبل.

 

وتقدم برنامج “كلام الناس” المذيعة ياسمين عز، من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

ويهتم البرنامج بمختلف القضايا الاجتماعية، كما يستضيف أيضا فنانين، ورياضيين، وأسماء من مختلف المجالات.

 

برنامج الحكاية

 

يذكر أن قناة MBC مصر تشهد أيضا عودة الإعلامي عمرو أديب لتقديم موسم جديد من برنامجه الشهير “الحكاية” ابتداء من الغد الجمعة، بعد انتهاء إجازته السنوية.

 

