الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
أعتذرت الفنانة غادة عبد الرازاق عن مسلسلها الجديد “عاليا” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026، وذلك حسبما أعلن برنامج et بالعربي المذاع عبر شبكة قنوات Mbc.

أبطال مسلسل عاليا

مسلسل “عاليا”  من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل صبري فواز، نبيل عيسى، بسنت شوقي، وعمرو عابد.

تدور أحداث المسلسل حول تورط غادة عبد الرازق في محاولة قتل زوجها ضمن الأحداث وتحاول إثبات براءتها، وتحتوى حلقات المسلسل على مفاجآت كثيرة سوف تكشف عنه أحداثه.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية كان مسلسل "شباب امرأة" الذي شارك في بطولته كل من: محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

أبطال مسلسل عاليا في رمضان 2026 آخر أعمال غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق رمضان 2026

