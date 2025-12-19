غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026

18 حجم الخط

أعتذرت الفنانة غادة عبد الرازاق عن مسلسلها الجديد “عاليا” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026، وذلك حسبما أعلن برنامج et بالعربي المذاع عبر شبكة قنوات Mbc.

أبطال مسلسل عاليا

مسلسل “عاليا” من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل صبري فواز، نبيل عيسى، بسنت شوقي، وعمرو عابد.

تدور أحداث المسلسل حول تورط غادة عبد الرازق في محاولة قتل زوجها ضمن الأحداث وتحاول إثبات براءتها، وتحتوى حلقات المسلسل على مفاجآت كثيرة سوف تكشف عنه أحداثه.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية كان مسلسل "شباب امرأة" الذي شارك في بطولته كل من: محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.