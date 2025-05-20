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ثقافة وفنون

المنتج نصر محروس: تقديم أصوات جديدة قريبا تواكب العصر

نصر محروس، فيتو
نصر محروس، فيتو

قال المنتج الموسيقي نصر محروس، إنه يعتزم خلال الفترة المقبلة تقديم أصوات جديدة، كما قدم سابقا سلسلة فري مكس منذ سنوات طويلة، وشهدت وقتها ظهور تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وغيرهم

 

نصر محروس يستعد لاكتشاف مواهب جديدة 

وأضاف نصر محروس في تصريح خاص لـ"فيتو": الأصوات الجديدة اللي هقدمها للجمهور قريبا، هتكون بطريقة مختلفة عن زمان تواكب العصر والوقت اللي إحنا فيه، ومن ضمن الأصوات دي صوت بنوتة جميلة اسمها غفران صوتها حلو ومختلفة وبتمثل كمان 

ويستعد المطرب نبيل غدا الأربعاء لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “مش طبيعي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ويتعاون نبيل في ألبومه الجديد مش طبيعي مع المنتج نصر محروس، بعد النجاحات الذي حققها الثنائي سويا. 

وكان قد حقق نبيل في السنوات الأخيرة نجاحات عديدة، ومنها (درس حياتي، عايش في الضباب، نفسي أفوق) وغيرهم من الأغاني الأخرى.

 

 

وحققت أغنية نفسي أفوق للمطرب نبيل وقت طرحها مشاهدات مرتفعة على موقع يوتيوب، وهي كانت من ألبوم جاحدة، الذي تعاون فيه مع نصر محروس.

الأغنية كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع موسيقي أحمد أمين.

 

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نصر محروس يستعد لاكتشاف مواهب جديدة نصر محروس المنتج نصر محروس فري مكس

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