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ثقافة وفنون

بعد انفصاله عن نصر محروس، مصطفى شوقي ينتهي من تسجيل أغنية "العقارب"

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

انتهى المطرب مصطفى شوقي من تسجيل أحدث أغانية وتحمل اسم “ العقارب”، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.

أغنية العقارب لمصطفى شوقي

ويتعاون مصطفى شوقي من خلال أغنية “العقارب”، مع الشاعر الغنائي مودي نبيل، والملحن والموزع الموسيقي فارس فهمي، والأغنية من إنتاج ريتش رويل، والتي تعاقد معها لإنتاج هذه الأغنية بعد انفصاله عن المنتج نصر محروس.

انفصال مصطفى شوقي عن شركة نصر محروس

و أعلن مصطفى شوقي في شهر سبتمبر الماضي انفصاله عن المنتج والمخرج نصر محروس مالك شركة “فري ميوزك”، بعد سنوات من التعاون الذي أثمر عن أنتاج عدد من الأغنيات، كان أشهرها أغنية “ملطشة القلوب”، و“عرق سوسي”

 

وقال مصطفى شوقي بأحد البرامج التليفزيونية أن نجاح أغنية “ملطشة القلوب”، جاء بعد أكثر من 20 عامًا من السعي في مجال الموسيقى والغناء، وأكمل هذا النجاح بأغنية “عرق سوسي” التي طرحها منذ عدة أشهر.

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أغنية مصطفي شوقي المطرب مصطفي شوقي مصطفى شوقى

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