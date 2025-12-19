الجمعة 19 ديسمبر 2025
طرح البرومو الرسمي لفيلم "جوازة ولا جنازة" لنيللي كريم (فيديو)

 طرحت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة ولا جنازة" البرومو الرسمي للفيلم والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ويأتي طرح البرومو الرسمي للفيلم بعد أيام بعد طرح البرومو التشويقي. 

والفيلم يعد التّجربة الرّوائيّة الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، والفيلم من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، ويجمع بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

أشرف على الإنتاج عمر عبدالخالق، ومدير التصوير محمد مختار، ومونتاج كمال الملاخ، وموسيقي تصويرية سيف الدين هلال، وستايسلت ريما قطب، وديكور أحمد زهران.

طرح البرومو الرسمي لفيلم جوازة ولا جنازة الفنانة نيللي فيم جوازة ولا جنازة جوازة ولا جنازة

