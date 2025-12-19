«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

18 حجم الخط

أعلنت الحلقة الحادية عشر من برنامج «دولة التلاوة» عن نتائج تصويت المتسابقين بعد أداء متميز شهدته الحلقة، حيث تأهل خمسة متسابقين للمرحلة المقبلة بعد منافسات قوية وإشادة لجنة التحكيم بأدائهم القرآني الرائع، في إطار السعي لاكتشاف أفضل المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

نتائج المتسابقين في الحلقة الحادية عشر بدولة التلاوة:

محمد القلاجي: 273 درجة – متصدر الحلقة وأحد أبرز المواهب القرآنية الشابة.

محمد ماهر: 265 درجة – أداء متميز وحظي بإشادة لجنة التحكيم.

عطية الله رمضان: 264 درجة – تلاوة رائعة وتطور ملحوظ في الأداء.

محمد وفيق: 263 درجة – دخل منافسة حاسمة بعد تساويه في الدرجات.

علي عثمان: 263 درجة – أداؤه قوي لكن اضطر للدخول في منافسة حاسمة.

المنافسة الحاسمة في دولة التلاوة بين محمد وفيق وعلي عثمان

نظرًا لتساوي درجات محمد وفيق وعلي عثمان، أُقيمت منافسة حاسمة بينهما لتحديد المتأهل للمرحلة المقبلة، حيث منحت لجنة التحكيم تزكية محمد وفيق للتقدم ومواصلة المنافسة في الحلقة المقبلة، بعد أن أظهر قدرة واضحة على التحكم بالصوت وإتقان أحكام التلاوة.

إشادة لجنة تحكيم دولة التلاوة بالمستوى العام

أكدت لجنة التحكيم على ارتفاع مستوى التنافس بين المتسابقين، مشيدة بالموهبة وروحانيات التلاوة التي قدمها المشاركون، مؤكدين أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف وصقل أفضل المواهب الشابة في علوم القرآن الكريم، مع التركيز على التمكن من أحكام التجويد وجودة الأداء الصوتي.

