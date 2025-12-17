مسلسلات رمضان 2026، تعرف على شخصية سيمون في مسلسل نون النسوة

18 حجم الخط

تعاقدت الفنانة سيمون على المشاركة في بطولة مسلسل “نون النسوة” الذى يشارك فيه كل من مي كساب وهبة مجدي.

ومن المقرر البدء في تصوير أحداث العمل بداية الشهر المقبل.



وتلعب سيمون خلال أحداث مسلسل “نون النسوة” شخصية الصديقة المقربة من مي كساب، والتي تحمل جميع أسرارها إلى أن تصبح نجمة فنية.



وكانت الفنانة هبة مجدي قد تعاقدت على المشاركة ضمن أحداث مسلسل نون النسوة المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتلعب شخصية فنانة سينمائية، وتجسد مي كساب دور لبيسة ملابسها.

وتظهر الفنانة مي كساب بشخصية جديدة ومختلفة حيث تدخل عالم الفن من خلال عملها مع إحدى النجمات كمساعدة لها، ومع مرور الأحداث يضطر مخرج أحد الأعمال التي يتم تصويرها بأن يجعلها تقوم بتصوير بعض المشاهد بسبب اعتذار إحدى الفنانات.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل نون النسوة قررت عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وكان قد تم تأجيل العمل من رمضان الماضي.

وكانت مي كساب قالت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إن ضيق الوقت أمام الانتهاء من التصوير سبب خروج المسلسل الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025”، مشيرة إلى أنها اكتفت فقط بالظهور كضيف شرف خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح.

مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

