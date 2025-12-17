الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، تعرف على شخصية سيمون في مسلسل نون النسوة

سيمون، فيتو
سيمون، فيتو
18 حجم الخط

 تعاقدت الفنانة سيمون على المشاركة في بطولة مسلسل “نون النسوة” الذى يشارك فيه كل من مي كساب وهبة مجدي.

 ومن المقرر البدء في تصوير أحداث العمل بداية الشهر المقبل.

وتلعب سيمون خلال أحداث مسلسل “نون النسوة” شخصية الصديقة المقربة من مي كساب، والتي تحمل جميع أسرارها إلى أن تصبح نجمة فنية.
 

وكانت الفنانة هبة مجدي  قد تعاقدت على المشاركة ضمن أحداث مسلسل نون النسوة المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتلعب شخصية فنانة سينمائية، وتجسد مي كساب دور لبيسة ملابسها.

وتظهر الفنانة مي كساب بشخصية جديدة ومختلفة حيث تدخل عالم الفن من خلال عملها مع إحدى النجمات كمساعدة لها، ومع مرور الأحداث يضطر مخرج أحد الأعمال التي يتم تصويرها بأن يجعلها تقوم بتصوير بعض المشاهد بسبب اعتذار إحدى الفنانات.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل  نون النسوة قررت عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وكان قد تم تأجيل العمل من رمضان الماضي.

وكانت مي كساب قالت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إن ضيق الوقت أمام  الانتهاء من التصوير سبب خروج المسلسل  الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025”، مشيرة إلى أنها اكتفت فقط بالظهور كضيف شرف خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح.

مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيمون نون النسوة مسلسل نون النسوة مسلسلات رمضان 2026 مي كساب هبه مجدي

مواد متعلقة

بمسلسل نون النسوة، مي كساب لبيسة هبة مجدي وبينهما عداوة كبيرة

مي كساب تدخل عالم الفن في "نون النسوة"، اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads