نجل جليلة محمود يكشف سبب غياب الفنانين عن زيارة والدته بعد أزمتها الصحية

كشف "محمد" نجل الفنانة جليلة محمود عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة والدته الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال نجلها في تصريح خاص لـ"فيتو": "الحالة مستقرة، وتم نقلها إلى غرفة العناية، ثم قرر الطبيب المعالج ضرورة خروجها لاستكمال العلاج في المنزل، مع توفير الأكسجين واللوازم الطبية، نظرًا لوجود حالات معدية بسبب الفيروس، وحرصًا على سلامتها".

وعن سبب عدم زيارة الفنانين لها بعد أزمتها الصحية، قال: "تم منع اختلاطها بأي شخص حتى تتحسن حالتها، وبفضل الله، الحالة مستقرة، ونتمنى بدعواتكم أن تتحسن بشكل كامل".

وكانت الفنانة جليلة محمود قد تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة.

