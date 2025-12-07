لجنة الترجمة باتحاد كتاب مصر تناقش "الدبلوماسية والترجمة.. رسالة مشتركة"

18 حجم الخط

تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أقامت لجنة الترجمة برئاسة الدكتور أحمد الحسيسي ندوتها الشهرية بعنوان "الدبلوماسية والترجمة.. رسالة مشتركة"، أمس السبت بمقر الاتحاد بالزمالك .

استضافت الندوة السفير والمترجم عطية السيد أبو النجا الدبلوماسي والمترجم المخضرم، صاحب خبرة تمتد لـ 36 عامًا في العمل الدبلوماسي والقنصلي، والمتقن لست لغات أوروبية، والذي شغل مناصب متعددة منها: "سفير مصر لدى بوروندي، قنصل عام في بومباي، رئيس بعثة سيراليون، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين والكاريبي ".

وافتتح الدكتور الحسيسي الندوة بالحديث عن حساسية الترجمة الدبلوماسية وأثرها على العلاقات الدولية، مستشهدًا بحوادث أخطاء ترجمة تسببت في أزمات سياسية، ثم قدّم ضيف الذى مشيرا إلى أنه نشأ في بيئة علمية رسخت اهتمامه باللغات والترجمة.

استعرض أبو النجا فى المحور الأول للندوة التاريخ المشترك بين الترجمة والدبلوماسية، موضحًا دورهما في بناء جسور التفاهم بين الشعوب، بدءًا من مصر القديمة ومعاهدة قادش، مرورًا بترجمات العصر العباسي ودار الحكمة، وصولًا لتأثير الترجمات العربية في النهضة الأوروبية، مع الإشارة لرموز جمعت بين الأدب والدبلوماسية مثل رفاعة الطهطاوي وسنغور ويحيى حقي.

وفي المحور الثاني عرض الصفات المطلوبة للمترجم والدبلوماسي، مثل إتقان اللغات (لغتان بحد أدني)، الدقة، الأمانة، التركيز، الإيجاز، وسعة الثقافة، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي.

أما المحور الثالث فقد ركّز على مكانة اللغة العربية في الأمم المتحدة، موضحًا اعتمادها لغة رسمية عام 1973 دون اعتمادها لغة عمل في مجلس الأمن رغم الجهود العربية، وتناول وفي المحور الرابع تحديات الترجمة والدبلوماسية في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه رغم تطور الترجمة الآلية، فإنها لا تغني عن المترجم البشري المبدع.

