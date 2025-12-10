أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة بالنزهة.. إلغاء انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية بالجولة الأولى للنواب.. ومحاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عامل متهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء للمحاكمة الجنائية.

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب والمستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان وسكرتير المحكمة كريم الجنادي بمعاقبة كل من " ش.م.م" و" ا.ي.م" و " ع.ف.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل المجني عليه " ا.ال.ح" وحيازة أسلحة نارية والسجن عامين للمتهم " ح.ا.ح" للتستر على المتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط سيدة بحوزتها عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين وتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم للتصويت لصالحه في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول 219 طعنا وعدم اختصاصها وبنظر 37 طعنا وإحالتها لمحكمة النقض فيما قبلت طعنا واحد بدائرة نبروه وطلخا بالدقهلية وتصعيد مرشح بدلا من آخر وذلك في طعون الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي حامد، في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.



قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول 219 طعنا، وإحالة 37 طعنا أخرين لمحكمة النقض لعدم الاختصاص من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



حددت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة جلسة 6 يناير المقبل لنظر استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر بسبب أحكام النفقة الصادرة ضده لصالح طليقته.

رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق إنستجرام مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، مطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، بالإضافة إلى تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.

قررت محكمة الطفل بالأميرية، تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها، إلى جلسة 30 ديسمبر للمرافعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بالتحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها فى أحد الشوارع بمنطقة النزهة.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.

شهد طريق دفرة – كفر الزيات في محافظة الغربية انتشال أتوبيس رحلات انقلب بسبب الأمطار الغزيرة وسوء حالة الطقس مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل نظر معارضة المطربة بوسي على 3 أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.

أدلى عاطل متهم بالتحرش بمعلمة أثناء مرورها بالطريق بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وقال المتهم إنه كان متعاطي مخدر الحشيش وشارب زجاجة من الخمرة وشاهد السيدة تسير أمامه فحركته غرائزه ولم يشعر بما يفعل وغير متذكر ما حدث أو ما قاله لأنه كان تحت وقع المواد المسكرة مبديا أسفه وندمه على ما صدر منه.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.