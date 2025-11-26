الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور

الفنان محمد نور،
الفنان محمد نور، فيتو
قضت المحكمة الاقتصادية تأجيل ثاني جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.

وجاء في التحقيقات: المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة عدة اتهامات هي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.

تحرر المحضر اللازم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

