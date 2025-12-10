الأربعاء 10 ديسمبر 2025
انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

لحظة انتشال أتوبيس
لحظة انتشال أتوبيس انقلب بسبب الأمطار الغزيرة بالغربية
شهد طريق دفرة – كفر الزيات في محافظة الغربية انتشال أتوبيس رحلات انقلب بسبب الأمطار الغزيرة وسوء حالة الطقس مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة.

بسبب الأمطار، مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالغربية

السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

التعامل السريع مع الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغ بالحادث وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وتم التعامل السريع مع الحادث وانتشال الأتوبيس ورفع آثاره من الطريق عشان ترجع الحركة المرورية لطبيعتها.

نقل الجثة والمصابين للمستشفي

وتم نقل المصابين لـ مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم بينما جرى نقل جثمان المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة واللي بدأت التحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث.

الإجراءات القانونية 

فيما اتخذت مديرية أمن الغربية الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وجارى فتح الطريق بالكامل أمام السيارات.

