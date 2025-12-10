إجراء تحليل مخدرات لسائق تسبب في إصابة 5 أطفال إثر انقلاب سيارة بالجيزة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 5 أطفال بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، وعرض السائق علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات. 


انقلاب ميكروباص علي طريق أكتوبر 

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أطفال، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأطفال، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

