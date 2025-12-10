الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

عاطل متهم بالتحرش بمعلمة في السلام: "كنت سكران ومش فاكر حاجة.. أنا آسف"

أدلى عاطل متهم بالتحرش بمعلمة أثناء مرورها بالطريق بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام

وقال المتهم إنه كان متعاطي مخدر الحشيش وشارب زجاجة من الخمرة وشاهد السيدة تسير أمامه فحركته غرائزه ولم يشعر بما يفعل وغير متذكر ما حدث أو ما قاله لأنه كان تحت وقع المواد المسكرة مبديا أسفه وندمه على ما صدر منه.

وتبين من التقرير إيحابية العينات الماخوذة من المتهم، وأنها تحتوي على نواتج من مخدر الحشيش .

وكانت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من معلمة تتهم فيه شخصا بالتحرش بها، ومحاولة تقبيلها أثناء سيرها بالشارع نطاق مدينة السلام.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ثم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب المتهم بـ التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

