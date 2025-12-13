السبت 13 ديسمبر 2025
دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة اليوم، تعتبر الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله وللدعاء وطلب العون والمغفرة. فهي تجمع بين الجسد والروح في وقت واحد، حيث يؤدي المسلم الحركات الجسدية المتمثلة في الركوع والسجود، وفي نفس الوقت يتوجه بروحه وقلبه إلى الله بالدعاء والتضرع. هذا التكامل بين الجسد والروح يعزز الشعور بالسكينة والطمأنينة.

 

تساهم الصلاة أيضاً في تحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي. ففي ظل الضغوط والتوترات اليومية، يجد المسلم في الصلاة ملاذاً وملجأً يفرغ فيه همومه ويطلب العون من الله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (سورة الرعد: 28)، وهذا يعكس كيف أن الصلاة، وهي أعظم ذكر لله، تساهم في تحقيق الطمأنينة والسكينة للنفس.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان العصر بالقاهرة: 2:38 م

 

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 2:40 م

 

موعد أذان العصر بأسوان: 2:43 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:09 ص 

• الظهر: 11:49 ص 

• العصر: 2:38 م 

• المغرب: 4:56 م 

 • العشاء: 6:19 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:16 ص 

• الظهر: 11:54 ص

• العصر: 2:40 م 

• المغرب: 4:59 م 

• العشاء: 6:23 م

أسوان: 

• الفجر: 4:55 ص 

• الظهر: 11:43ص 

• العصر: 2:43 م 

• المغرب: 5:03 م 

• العشاء: 6:21 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:06 ص

 • الظهر: 11:45 ص 

• العصر: 2:32 م 

• المغرب: 4:51 م

 • العشاء: 6:14 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة ليست مجرد فرض ديني، بل هي عمود أساسي في حياة المسلم، تجمع بين العبادات الروحية والنشاطات الجسدية، وتؤدي الصلاة دوراً محورياً في تهذيب النفس وتقويم السلوك، وهي الوسيلة التي يتصل بها الإنسان بخالقه يومياً. 

فقد فرضت الصلاة على المسلمين لتكون جسراً يربط بين العبد وربه، ولتكون وسيلة لتنقية النفس من الذنوب والخطايا، ولتوجيه المؤمن نحو الخير والصلاح.

 

أهمية الصلاة تتجلى في كونها تذكر المسلم بربه خمس مرات في اليوم، مما يعزز من تواصله الروحي ويجعله أكثر ارتباطاً بالله. الصلاة هي الوقت الذي يتوقف فيه المسلم عن مشاغله اليومية، ويتفرغ لعبادة الله، فيستمد من خلالها الطاقة الروحية التي تساعده على مواجهة تحديات الحياة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" (سورة النساء: 103). هذا يدل على أن الصلاة هي وقت محدد يجب على المسلم الالتزام به، مما يعزز من روح النظام والانضباط في حياة المسلم.

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

