لقب عالمي جديد، بيراميدز يتحدى فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، يدخل فريق بيراميدز بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث تحديًا جديدًا أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في السابعة من مساء اليوم السبت على إستاد أحمد بن علي بالدوحة، على لقب كأس التحدي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2 HD، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

تأهل فلامنجو الي نصف نهائي انتركونتيننتال

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة في لقاء نصف النهائي.

