كيفية مواجهة حرائق تسريب الغاز والماس كهربائي وطرق التعامل معها في خطوات بسيطة

نجحت الحماية المدنية، مؤخرًا في السيطرة على عدد من الحرائق التي نشبت في أماكن مختلفة بسبب ماس كهربائي وتسريب الغاز، وإنقاذ عدد من الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة السريعة، ومكافحة الحرائق بمختلف أنواعها باستخدام معدات متخصصة.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو، أنواع الحرائق وطرق تجنبها وخاصة الناتجة عن ماس كهربائي أو تسريب غاز وطرق السيطرة عليها في التقرير التالي.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

كيفية تفادي الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي

قراءة تعليمات التشغيل لكل جهاز قبل الاستخدام.

فصل التيار الكهربائي أثناء تنظيف الجدران أو الأرضيات.

إجراء صيانة دورية للأسلاك والأجهزة.

التأكد من أن الأسلاك تمر داخل أنابيب عازلة وآمنة.

عدم تشغيل أي جهاز كهربائي في حالة الاشتباه بتسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد أو تركها تعمل أثناء النوم.

عدم وضع الأجهزة بالقرب من السوائل أو المواد القابلة للاشتعال.

تجنب تشغيل الأجهزة لساعات طويلة دون فاصل زمني.

الابتعاد عن استخدام الأدوات الرخيصة أو المجهولة المصدر.

نصائح لتجنب حوادث الحريق بسبب تسريب الغاز

تهوية المنزل جيدًا فور الاشتباه في تسرب الغاز.

إبعاد الأسلاك والمناشف عن مصادر الحرارة.

عدم إشعال أي وسيلة لهب قبل التأكد من وقف التسرب.

استخدام قماشة مبللة لغلق محبس الأنبوبة ونقلها إلى مكان جيد التهوية.

فحص مواقد الطهي ومفاتيحها بانتظام للتأكد من عدم وجود تسريب.

تجنب تعريض الأنبوبة للشمس المباشرة أو تخزينها داخل الشقة.

عند نشوب حريق، يجب فصل الأنبوبة وإبعادها فورًا خارج المكان.

فحص الأنبوبة بعد تركيبها برغوة الصابون، وليس باللهب.

الاستعانة بفني متخصص عند استبدال المنظم أو الخراطيم.

وضع الأنبوبة بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال.

عدم غمر الأنبوبة في الماء الساخن لأي سبب.

تنظيف الفرن باستمرار من بقايا الطعام لتفادي اشتعالها.

تجنب إلقاء أعواد الثقاب في سلة القمامة بعد استخدامها.





