نص أمر إحالة عامل متهم بحبس زوجته داخل غرفة وتعذيبها صعقا بالكهرباء

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عامل متهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء للمحاكمة الجنائية.

نص أمر إحالة المتهم للمحاكمة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجا، وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنيا بأن تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفرا، غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية.



كما وجه للمتهم جريمة أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرات ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحا أبيض “عصا - سلك كهربائي” بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

إحالة متهم باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور

وفي واقعة آخري، أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت استخدام (أحد الأشخاص) التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط شخص وسيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما هاتف محمول احتوى فحصه على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى.

وعند مواجهتهما، اعترف كلاهما بممارسة النشاط كما ورد فى التحريات.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

