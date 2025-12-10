الأربعاء 10 ديسمبر 2025
بسبب الأمطار، مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالغربية

بسبب الأمطار الغزيرة،مصرع
بسبب الأمطار الغزيرة،مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب أتو
لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون اليوم إثر حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الحر “دفرة – كفر الزيات” بمحافظة الغربية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة.

محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بالمحلة بتكلفة 21.6 مليون جنيه

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق المشار إليه.

انقلاب اتوبيس بالغربية
انقلاب اتوبيس بالغربية

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق المباحث الجنائية بالغربية إلى موقع الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام وتبيّن أن المصابين هم:غريب إبراهيم صفي الدين 41 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وإيهاب محمد علي 45 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري والفخذ الأيمن ومحمد سعيد معوض 54 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة.

فيما أسفر الحادث عن وفاة عبد الخالق أحمد البدوي 42 عامًا متأثرًا بإصابته بتهشم في الرأس.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة مع الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث وإزالة حطام الأتوبيس وذلك لتيسير الحركة المرورية وإعادة انتظامها على الطريق.

